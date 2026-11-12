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VIDEO: सपा कार्यालय के बाहर लगी होर्डिंग, अयोध्या दौरे को लेकर दिया संदेश

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Thu, 12 Nov 2026 02:20 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 02:20 PM IST







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लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर एक अनोखी होर्डिंग लगाई गई है जिसमें पीडीए का मतलब पहले दर्शन फिर आशीर्वाद बताया गया है। होर्डिंग अब्दुल अजीम मंसूरी के नाम से लगाई गई है। अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अयोध्या जा रहे हैं। ... और पढ़ें

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