VIDEO: बच्चों के बीच शुरू हुआ टेबलेट वितरण कार्यक्रम

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राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में स्कूलों के बच्चों के लिए टेबलेट वितरण शुरू हुआ। विद्यालय के संबंधित लोग यहां से रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लिस्ट में अपना नाम चेक करा कर टैबलेट ले रहे हैं और अपने स्कूल के लिए टेबलेट ले जा रहे हैं।

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