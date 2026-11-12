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VIDEO: अंतिम परिणाम आने के तीन माह बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला, अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Thu, 12 Nov 2026 02:20 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 02:20 PM IST

अंतिम परिणाम आने के तीन माह बाद भी नियुक्ति पत्र न मिलने के विरोध में सहायक लेखाकार एवं लेखा परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों का धरना-प्रदर्शन न्यू हैदराबाद के लेखा परीक्षा निदेशालय पर। इस दौरान अधिकारियों ने बातचीत की। ... और पढ़ें

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