{"_id":"6af57f1464a5feb33f0752a5","slug":"video-video-parathashhanae-rakana-ka-le-nagara-nagama-ka-tama-kara-raha-pana-ka-chhaugdhakava-samasaya-bugdhha-raha-lga-ka-lparavaha-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: प्रदूषण रोकने के लिए नगर निगम की टीम कर रही पानी का छिड़काव, समस्या बढ़ा रही लोगों की लापरवाही","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: प्रदूषण रोकने के लिए नगर निगम की टीम कर रही पानी का छिड़काव, समस्या बढ़ा रही लोगों की लापरवाही
राजधानी लखनऊ में दीपावली के बाद से प्रदूषण बढ़ा हुआ है इसको लेकर नगर निगम पानी का छिड़काव भी जगह-जगह कर रहा है पर कुछ लोगों की लापरवाही के चलते प्रदूषण को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। यह तस्वीर है सीतापुर रोड स्थित सेंट जोसेफ स्कूल के पास कूड़े का ढेर लगा हुआ है जिसमें आग लगी हुई है और कूड़ा जल रहा है और इसके धुएं से फैल रही बदबू और प्रदूषण लोगों के लिए ही परेशानी खड़ी कर रहा है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।