{"_id":"6af57f1464a5feb33f0752a5","slug":"video-video-parathashhanae-rakana-ka-le-nagara-nagama-ka-tama-kara-raha-pana-ka-chhaugdhakava-samasaya-bugdhha-raha-lga-ka-lparavaha-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: प्रदूषण रोकने के लिए नगर निगम की टीम कर रही पानी का छिड़काव, समस्या बढ़ा रही लोगों की लापरवाही","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी लखनऊ में दीपावली के बाद से प्रदूषण बढ़ा हुआ है इसको लेकर नगर निगम पानी का छिड़काव भी जगह-जगह कर रहा है पर कुछ लोगों की लापरवाही के चलते प्रदूषण को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। यह तस्वीर है सीतापुर रोड स्थित सेंट जोसेफ स्कूल के पास कूड़े का ढेर लगा हुआ है जिसमें आग लगी हुई है और कूड़ा जल रहा है और इसके धुएं से फैल रही बदबू और प्रदूषण लोगों के लिए ही परेशानी खड़ी कर रहा है।

... और पढ़ें