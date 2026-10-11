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VIDEO: स्मृति उपवन में 26वीं सरस्वती महाअर्चना का आयोजन

Sun, 11 Oct 2026 04:17 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
Ishwar Ashish Bhartiya Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Sun, 11 Oct 2026 04:17 PM IST
VIDEO: स्मृति उपवन में 26वीं सरस्वती महाअर्चना का आयोजन
लखनऊ के आशियाना स्थित कांशीराम सांस्कृतिक स्थल स्मृति उपवन में 26वीं सरस्वती महाअर्चना का आयोजन पूज्य उपाध्याय श्री 108 विहसंत सागर जी महाराज के सानिध्य में।
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