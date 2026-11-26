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अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध किया जाएगा, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अनिश्चितता का सामना न करना पड़े। इसके लिए भर्ती प्रक्रिया की समयसीमा तय करने का प्रस्ताव रखा गया है। विज्ञापन एक परीक्षा वाली भर्ती तीन महीने और दो परीक्षा वाली छह महीने में होगी पूरी अखिलेश यादव के मुताबिक, एक परीक्षा के आधार पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया को तीन महीने में पूरा किया जाएगा, जबकि दो परीक्षाओं वाली भर्ती छह महीने के भीतर पूरी करने की व्यवस्था की जाएगी। उनका कहना है कि सरकारी भर्तियों का कैलेंडर और नियुक्तियों की समयसीमा पहले से निर्धारित होगी। विज्ञापन विज्ञापन



अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध किया जाएगा, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अनिश्चितता का सामना न करना पड़े। इसके लिए भर्ती प्रक्रिया की समयसीमा तय करने का प्रस्ताव रखा गया है।अखिलेश यादव के मुताबिक, एक परीक्षा के आधार पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया को तीन महीने में पूरा किया जाएगा, जबकि दो परीक्षाओं वाली भर्ती छह महीने के भीतर पूरी करने की व्यवस्था की जाएगी। उनका कहना है कि सरकारी भर्तियों का कैलेंडर और नियुक्तियों की समयसीमा पहले से निर्धारित होगी। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने युवाओं और युवतियों को केंद्र में रखते हुए रोजगार का बड़ा रोडमैप पेश किया है। उन्होंने नौकरी मिलने तक युवाओं को हर महीने पांच हजार रुपये पोषण भत्ता देने का वादा किया है। इसके साथ ही पांच साल में 25 लाख सरकारी नौकरियां और निजी क्षेत्र में दो से तीन करोड़ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात कही है।

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नौकरी मिलने तक हर महीने मिलेगा पांच हजार रुपये युवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए अखिलेश यादव ने पांच हजार रुपये मासिक पोषण भत्ता देने का वादा किया है। यह सहायता नौकरी मिलने तक देने की बात कही गई है। इस घोषणा के जरिए रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को आर्थिक सहारा देने का प्रस्ताव सामने रखा गया है। पांच साल में 25 लाख सरकारी नौकरी और 2-3 करोड़ निजी रोजगार का लक्ष्य अखिलेश यादव ने पांच साल में 25 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में दो से तीन करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने की बात कही है। इसके लिए उन्होंने नौकरी से जुड़े कौशल विकास की व्यवस्था करने और प्रदेश में राज्य शिक्षा नीति लागू करने का भी प्रस्ताव रखा है।

