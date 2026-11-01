UP Big News: आजम खां को फिर जेल, रामलला के दर्शन का समय बदला; एसजीपीजीआई भर्ती परीक्षा निरस्त होने पर हंगामा

आगरा में बुजुर्ग दंपती की मिली लाश, फंदे से लटके थे दोनों के शव

आगरा के शाहगंज क्षेत्र में रविवार देर रात बुजुर्ग दंपति ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। 65 वर्षीय शेरू का शव घर में बनी दुकान में जबकि पत्नी मुन्नी देवी का शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। दोनों की उम्र करीब 65 वर्ष बताई गई है। घटना से परिवार में कोहराम मच गया।



मामला सराय ख्वाजा चौकी क्षेत्र की बर्र वाली गली का है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दंपति ने यह कदम क्यों उठाया इसकी जानकारी फिलहाल नहीं हो सकी है। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि प्रथमदृष्टया आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या किए जाने की आशंका है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी हो सकेगी। पढ़ें पूरी खबर