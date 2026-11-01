VIDEO: क्षत्रिय चेतना परिषद द्वारा विजयदशमी कार्यक्रम में हाईस्कूल व इंटर के मेधावी छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित

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बख्शी का तालाब , कठवारा स्थित द ग्लोरी रिसोर्ट में रविवार को क्षत्रिय चेतना परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा विजयदशमी समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि एमएलसी पवन सिंह चौहान के द्वारा क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में हाई स्कूल व इंटर के विभिन्न बोर्ड में अच्छे अंक लाकर क्षत्रिय समाज का नाम रोशन करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस आयोजन में प्रमुख रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता देवी बख्श सिंह,कृष्णपाल सिंह,बलबीर सिंह सहित युवा क्षत्रिय चेतना परिषद के अध्यक्ष अंशुमाली प्रताप सिंह और क्षत्रिय समाज के लगभग डेढ़ हजार लोग शामिल हुए।

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