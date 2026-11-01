यूपी: रामायण के सातों कांडों पर आधारित 14 झांकियां होंगी आकर्षण का केंद्र; 3डी मॉडल से जीवंत होंगे जीवन प्रसंग

उत्तरकांड पर आधारित अंतिम झांकी में श्रीराम राज्याभिषेक और रामराज्य की स्थापना के प्रसंगों को प्रमुखता दी जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा श्रीराम दरबार की आरती के प्रतीकात्मक दृश्य के साथ श्रीराम राज्याभिषेक और देवताओं द्वारा पुष्पवर्षा को प्रदर्शित करने की योजना है।



इसके अलावा भरत मिलाप और गरुड़ जी द्वारा श्री कागभुशुंडि से रामकथा श्रवण करने के प्रसंग भी 3डी मॉडल के जरिए दिखाए जाएंगे। इस झांकी के साथ पश्चिमांचल का प्रमुख गूजरी लोकनृत्य और राजस्थान का कालबेलिया नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। इससे रामकथा के अंतिम चरण को लोकसंस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं के साथ जोड़कर दिखाया जाएगा।



जयवीर सिंह ने बताया कि, दीपोत्सव की इन झांकियों में उत्तर प्रदेश के अलग-अलग सांस्कृतिक अंचलों की पहचान को विशेष स्थान दिया गया है। अयोध्या की फरुवाही, अवध का ढेढिया, पूर्वांचल का धोबिया, सोनांचल का करमा, बुंदेलखंड का राई, ब्रज का मयूर और पश्चिमांचल का गूजरी लोकनृत्य रामकथा के अलग-अलग प्रसंगों के साथ प्रस्तुत होंगे।



इनके साथ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात, असम और राजस्थान के लोकनृत्य भी शामिल किए गए हैं। उन्होंने बताया इस तरह दर्शकों को एक ही यात्रा में विभिन्न राज्यों की लोककलाओं, वेशभूषा, संगीत और नृत्य परंपराओं की झलक मिलेगी। झांकियों के माध्यम से देश की सांस्कृतिक एकता और विविधता को भी रेखांकित किया जाएगा।