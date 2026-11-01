Video: पॉलिटेक्निक चौराहे पर ऑटो-टेंपो चालकों को यातायात नियमों के प्रति किया जागरूक

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पॉलिटेक्निक चौराहे पर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए टीआई गाजीपुर कृष्ण पाल सिंह ने ऑटो और टेंपो चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने चालकों को निर्धारित स्थान पर ही वाहन खड़ा करने और सड़क पर बेतरतीब तरीके से ऑटो-टेंपो न लगाने के निर्देश दिए। साथ ही यातायात बाधित न करने और नियमों का पालन करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि वाहन सही जगह खड़े करने से जाम की समस्या कम होगी और राहगीरों को भी आवागमन में परेशानी नहीं होगी।

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