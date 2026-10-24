यूपी: दूसरे के बिजली बिल के मैसेज से हैं परेशान? अब घर बैठे हटाएं अपना मोबाइल नंबर; जानें कैसे

ओटीपी का सत्यापन होते ही कनेक्शन की सूची सामने

अधीक्षण अभियंता (स्मार्ट मीटर )हरीश चौधरी ने बताया कि कंज्यूमर एप पर उपभोक्ता अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेगा तो सत्यापन के लिए उसके पास ओटीपी आएगी। उपभोक्ता जैसे ही ओटीपी का सत्यापन करेगा, वैसे उसके सामने उन बिजली कनेक्शन के अकाउंट नंबर डिस्प्ले होकर सामने आ जाएंगे, जिन पर उनका मोबाइल नंबर दर्ज होगा।



उपभोक्ता ठीक से अपने बिजली कनेक्शन के अकांउट नंबर और मोबाइल नंबर देखकर उस पर क्लिक कर सेव कर ले। और,जिन कनेक्शन के अकाउंट नंबर से अपना मोबाइल नंबर हटाना चाहता, उसको सेलेक्ट कर समिट कर दे। ऐसे मोबाइल नंबर माह के अंत में कनेक्शन के अकांउट नंबर से हट जाएंगे।