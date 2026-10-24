फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Bothered by electricity bill messages meant for someone else? Now, remove your mobile number from the comf

यूपी: दूसरे के बिजली बिल के मैसेज से हैं परेशान? अब घर बैठे हटाएं अपना मोबाइल नंबर; जानें कैसे

Sat, 24 Oct 2026 04:24 PM IST
Akash Dwivedi नरेश शर्मा, अमर उजाला नटवर्क, लखनऊ
नरेश शर्मा, अमर उजाला नटवर्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Sat, 24 Oct 2026 04:24 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने उपभोक्ताओं को गलत बिजली कनेक्शन से अपना मोबाइल नंबर हटाने की सुविधा दी है। इसके लिए उपभोक्ता आधिकारिक लिंक पर मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी सत्यापित कर सकते हैं। इसके बाद कनेक्शन सूची देखकर गलत खाते चुनकर नंबर हटाने का अनुरोध जमा करना होगा। बदलाव माह के अंत में होगा।

विज्ञापन
UP: Bothered by electricity bill messages meant for someone else? Now, remove your mobile number from the comf
बिजली बिल के लिए नया नियम - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आप दूसरे के बिजली कनेक्शन के बिल मेसेज से परेशान हैं। और, आपको प्रतिमाह बिल बनने का मेसेज आपके मोबाइल नंबर पर नहीं आ रहा है। तो, आप परेशान न हो। पॉवर कॉर्पोरेशन ने इस मुसीबत से निकलने की सुविधा उपभोक्ता को ही दे दी है। अब उपभोक्ता खुद ही घर बैठे ही बिजली कनेक्शन के गलत अकाउंट से अपना मोबाइल नंबर को हटा सकता है।

विज्ञापन


लखनऊ मध्य जोन के मुख्य अभियंता रवि कुमार अग्रवाल ने बताया कि कंज्यूमर एप के जरिये कोई भी उपभोक्ता उनके कार्यालय आए बिना ही दूसरे के कनेक्शन नंबर पर दर्ज मोबाइल नंबर को देखकर उसे हटा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस लिंक: https://consumer.uppcl.org/wss/dlink-mobile-number के सहयोग से दूसरे के बिजली कनेक्शन के संबंध में मिलने वाले मेसेज से मुक्त हो सकते हैं।
विज्ञापन







 

Trending Videos

ओटीपी का सत्यापन होते ही कनेक्शन की सूची सामने

अधीक्षण अभियंता (स्मार्ट मीटर )हरीश चौधरी ने बताया कि कंज्यूमर एप पर उपभोक्ता अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेगा तो सत्यापन के लिए उसके पास ओटीपी आएगी। उपभोक्ता जैसे ही ओटीपी का सत्यापन करेगा, वैसे उसके सामने उन बिजली कनेक्शन के अकाउंट नंबर डिस्प्ले होकर सामने आ जाएंगे, जिन पर उनका मोबाइल नंबर दर्ज होगा।

उपभोक्ता ठीक से अपने बिजली कनेक्शन के अकांउट नंबर और मोबाइल नंबर देखकर उस पर क्लिक कर सेव कर ले। और,जिन कनेक्शन के अकाउंट नंबर से अपना मोबाइल नंबर हटाना चाहता, उसको सेलेक्ट कर समिट कर दे। ऐसे मोबाइल नंबर माह के अंत में कनेक्शन के अकांउट नंबर से हट जाएंगे।

 

 

विज्ञापन

एजेंसी कर्मियों का घालमेल

मध्यांचल निगम के एक अफसर ने बताया कि बिलिंग एजेंसी कर्मियों ने सर्वे के दौरान यह घालमेल किया है। ऐसे कर्मियों ने उपभोक्ताओं के सही मोबाइल नंबर लिए बिना ही अपने कार्यालय से एक ही उपभोक्ता का मोबाइल नंबर तमाम कनेक्शन के अकांउट नंबर में फीड कर दिया। इससे आए दिन उन उपभोक्ताओं के पास बिजली संबंधी मेसेज पहुंच रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed