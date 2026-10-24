Lucknow News: राशन वितरण की तारीख 30 अक्तूबर तक बढ़ी

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लखनऊ। अक्तूबर के राशन वितरण की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 अक्तूबर कर दी गई है। अब पात्र राशन कार्डधारक इस तारीख तक सरकारी राशन प्राप्त कर सकेंगे। खाद्य तथा रसद विभाग के अपर आयुक्त कामता प्रसाद सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। पहले यह 25 अक्तूबर निर्धारित थी।विभाग के अनुसार, कुछ उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न देर से मिलने या अब तक नहीं पहुंचने के कारण निर्धारित समय में वितरण पूरा होने में दिक्कत आ रही थी। इसे देखते हुए वितरण की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।30 अक्तूबर तक ई-पॉस मशीन से आधार आधारित वितरण होगा। मोबाइल ओटीपी के जरिए राशन लेने की सुविधा भी 25 अक्तूबर के साथ 30 अक्तूबर को उपलब्ध रहेगी। कार्डधारक पोर्टेबिलिटी के माध्यम से भी राशन प्राप्त कर सकेंगे। विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी पात्र लाभार्थी राशन पाने से वंचित न रहे।