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Video: प्राचीन लेटे हनुमान मंदिर में राम कथा का आयोजन
पक्का पुल स्थित प्राचीन लेटे हनुमान मंदिर में श्रीराम कथा का आयोजन किया गया। कथा के दौरान स्वामी विष्णु दास महाराज ने श्रद्धालुओं को भगवान श्रीराम के जीवन, आदर्शों और मर्यादा से जुड़े प्रसंग सुनाए।
कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में भक्तगण मंदिर परिसर में मौजूद रहे। स्वामी विष्णु दास महाराज ने श्रीराम के आदर्शों को जीवन में अपनाने और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। कथा के दौरान भक्तगण भक्ति में लीन नजर आए। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गईं। कथा के दौरान धार्मिक वातावरण बना रहा।
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