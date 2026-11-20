Lucknow News: सर्वाइकल कैंसर से बचाव की जानकारी दी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:41 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:41 AM IST
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लखनऊ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, चिनहट में सर्वाइकल कैंसर जागरूकता व बालिका सुरक्षा पर कार्यक्रम हुआ। केजीएमयू की चिकित्सक डॉ. लवलीना ने छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर के कारण, शुरुआती लक्षण, बचाव, समय पर जांच और टीकाकरण की जानकारी दी। क्विज में विजेता छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। क्लब की अध्यक्षा डॉ. मीनू कृपाल व प्रधानाचार्य रश्मि गुप्ता सहित शिक्षिकाएं मौजूद रहीं।
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