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न्यू हैदराबाद स्थित उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के प्रेक्षागृह में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान और सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था ‘’सार्थक-एक सामाजिक विचार’’ की ओर से नाटक का मंचन किया गया। रमन कुमार के निर्देशन में हुए मंचन में राजा अग्निमित्र की भूमिका दीपक जोशी और मालविका की भूमिका राशि ने निभाई। विदूषक के रूप में आलोक कुमार शुक्ल ‘तुमुल’ ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया। प्रियंका ने महारानी धारिणी और अदिति ने इरावती का किरदार निभाया। राहुल सेन और संदेश कुमार सूत्रधार की भूमिका में रहे। संगीत परिकल्पना सपन और शिवांशु की रही। प्रकाश परिकल्पना प्रियांक कठेरिया ने की। न्यू हैदराबाद स्थित उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के प्रेक्षागृह में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान और सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था ‘’सार्थक-एक सामाजिक विचार’’ की ओर से नाटक का मंचन किया गया। रमन कुमार के निर्देशन में हुए मंचन में राजा अग्निमित्र की भूमिका दीपक जोशी और मालविका की भूमिका राशि ने निभाई। विदूषक के रूप में आलोक कुमार शुक्ल ‘तुमुल’ ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया। प्रियंका ने महारानी धारिणी और अदिति ने इरावती का किरदार निभाया। राहुल सेन और संदेश कुमार सूत्रधार की भूमिका में रहे। संगीत परिकल्पना सपन और शिवांशु की रही। प्रकाश परिकल्पना प्रियांक कठेरिया ने की।

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लखनऊ। राजा अग्निमित्र जिस दासी मालविका से प्रेम कर बैठते हैं वह असल में विदर्भ की राजकुमारी निकलती है। इस बीच महारानी की नाराजगी, मालविका का कारागार पहुंचना और विदूषक की सूझबूझ कहानी में कई रोचक मोड़ लाते हैं। अंत में मालविका की पहचान खुलती है और प्रेम को मंजिल मिलती है। बृहस्पतिवार को कालिदास जयंती पर ‘मालविकाग्निमित्रम्’ के मंचन में कलाकारों ने इस कथा को मंच पर जीवंत कर दिया।