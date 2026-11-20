लखनऊ। इंदिरा नगर स्थित कमल पार्क में बृहस्पतिवार को सात दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण का शुभारंभ हुआ। व्यास पीठ से बोलते हुए ठाकुर गोपालजी ने कहा कि श्रीमद्भागवत महापुराण को सभी पुराणों का मुकुटमणि और साक्षात भगवान श्रीकृष्ण का वांग्मय स्वरूप माना गया है। पद्म पुराण और श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध में इसके महात्म्य का विस्तार से वर्णन मिलता है। भागवत कथा का आयोजन आरके सिंह, महेश अग्रवाल, बबीता सिंह और रचना अग्रवाल की ओर से किया जा रहा है।

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