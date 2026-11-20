लखनऊ। गोमतीनगर स्थित एसएनए के संत गाडगे प्रेक्षागृह में प्रो. सत्यमूर्ति जन्मशती पांच दिवसीय नाट्य समारोह के चौथे दिन बृहस्पतिवार को दर्पण संस्था और लेखक व निर्देशक शुभदीप राहा की प्रस्तुति ''स्वाहा'' का मंचन हुआ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षित शुभदीप ने इसे दर्पण के लिए विशेष रूप से लिखा है। सस्पेंस थ्रिलर शैली के इस नाटक में वरिष्ठ अभिनेता डॉ. अनिल रस्तोगी, शुभम कुमार दुबे, डॉ. राकेश कुमार, विकास श्रीवास्तव, मनीषा और वीरेंद्र रस्तोगी के अभिनय को लोगों ने सराहा।

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