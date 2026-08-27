{"_id":"6a8fea5173e5ac303707aebf","slug":"video-video-paltakanaka-caraha-para-tarafaka-palsa-ka-abhayana-bna-nabra-palta-val-ii-rakasha-ka-jaca-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: पॉलीटेक्निक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस का अभियान, बिना नंबर प्लेट वाले ई-रिक्शों की जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पॉलीटेक्निक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर संचालित हो रहे ई-रिक्शों की जांच की गई। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के दस्तावेजों और नंबर प्लेट की जांच करते हुए यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। कार्रवाई के दौरान बिना नंबर प्लेट चल रहे ई-रिक्शा चालकों को नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया।

... और पढ़ें