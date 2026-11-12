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VIDEO: पिछले 5 दिनों से नहीं उठा कूड़ा, सड़क समेत नाला भी कूड़े से पटा

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Thu, 12 Nov 2026 10:54 AM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 10:54 AM IST







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यह तस्वीर है अलीगंज महादेव होटल से टेढ़ी पुलिया सब्जी मंडी की तरफ जाने वाले मार्ग की। यहां पर पिछले पांच दिनों से कूड़ा नहीं उठाया गया है जिससे कि आसपास काफी गंदगी और बदबू फैली हुई है। ... और पढ़ें

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