Video: ‘माटी मा सोना हेराई गओ’ प्रदर्शनी में उमड़े कला प्रेमी

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कैसरबाग स्थित राज्य ललित कला अकादमी में आयोजित ‘माटी मा सोना हेराई गओ’ शीर्षक प्रदर्शनी में कला प्रेमियों ने पहुंचकर प्रदर्शित कलाकृतियों का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में कलाकार की रचनाओं के जरिए मिट्टी, लोकजीवन और सांस्कृतिक भावनाओं को अलग-अलग रंगों और शैलियों में प्रस्तुत किया गया है। बड़ी संख्या में कला प्रेमी प्रदर्शनी देखने पहुंचे और कलाकृतियों में खास रुचि दिखाई।

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