Lucknow News: ग्रीन गैस के नाम पर बिछा रहे ठगी का जाल

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एडीसीपी क्राइम किरण यादव के मुताबिक साइबर ठग एसएमएस, कॉल और व्हाट्सएप के जरिये खुद को ग्रीन गैस कंपनी का प्रतिनिधि बताते हैं। फिर मीटर या बिल अपडेट न होने का झांसा देकर रकम ऐंठते हैं। आरोपियों के पास पहले से उपभोक्ताओं की जानकारी होने से ठगी का खतरा बढ़ रहा है। एडीसीपी ने अपील की है कि कोई संदिग्ध लिंक भेजे तो पहले खुद कंपनी के अधिकृत माध्यमों से इसकी पुष्टि कर लें।कंपनी से संपर्क के अधिकृत माध्यमग्रीन गैस कस्टमर केयर नंबर : 6390905003सीजीएल इंगेज एपईमेल customercare.lkogglonline.netआधिकारिक एसएमएस हेडर GGLPNG-Sठगी होने पर ये कदम उठाएं- क्राइम ब्रांच ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हेल्पलाइन 7839861034 पर जानकारी दें।- संदिग्ध एपीके या लिंक को आगे न भेजें।आरडब्ल्यूए के सहयोग से किया जाएगा जागरूकएडीसीपी ने बताया कि ग्रीन गैस कंपनी के समन्वय से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर आरडब्ल्यूए के सहयोग से मेसेज, लाउडस्पीकर, पोस्टर और बैनर के जरिये लोगों को सचेत किया जाएगा।इन बातों का रखें ध्यानएडीसीपी ने चेताया कि ठगी की रकम को क्रेडिट कार्ड, बिजली या इंटरनेट बिल जमा करने के बहाने खपाने के मामलों में कमीशन का लालच दिया जा रहा है। ऐसे प्रस्ताव स्वीकार न करें। साइबर अपराध की रकम के इस्तेमाल या उसमें सहयोग की पुष्टि होने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।