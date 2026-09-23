Lucknow News: महराजा बिजली पासी की गौरव गाथा का किया मंचन
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:52 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:52 AM IST
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लखनऊ। महराजा बिजली पासी की गौरव गाथा का किया मंचन लखनऊ। भारतेन्दु नाट्य अकादमी के राज बिसारिया प्रेक्षागृह में हुए कार्यक्रम में कलाकारों ने महाराज बिजली पासी की गौरव गाथा का मंचन किया। कार्यक्रम का आयोजन नौटंकी शैली में रंगमंडल की ओर से किया गया। नाटक के जरिए नई पीढ़ी को महराजा बिजली पासी के इतिहास से परिचित कराया गया। मंचन देख दर्शक भाव विभोर हो गए।
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