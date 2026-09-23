Lucknow News: रेखाओं और रंगों में संस्कृति को सहेज रही चंदन की कलाकृतियां

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कलाकार चंदन सिंह ने अपनी कलाकृतियों में जलरंग, ड्रॉइंग पेन, इंक और मिश्रित माध्यम का इस्तेमाल किया है। मिश्रित माध्यम के इस्तेमाल से कलाकृतियों में अलग-अलग दृश्यात्मक प्रभाव पैदा हुए हैं। इन माध्यमों के जरिये कलाकार ने मिट्टी, लोकजीवन, ग्रामीण परिवेश और मानवीय संवेदनाओं को अपनी विशिष्ट शैली में व्यक्त किया है।खो रही संस्कृति ने ''माटी में सोना हिराई गयो'' को दी प्रेरणाचंदन ने बताया कि आधुनिकता की दौड़ में खोती जा रही संस्कृति ने ''माटी में सोना हिराई गयो'' को प्रेरणा दी। यह शीर्षक बुंदेलखंड के लोकप्रिय लोकगीत से लिया गया है। कहा कि आधुनिकता की दौड़ में संस्कृति की पहचान लगातार बदल रही है या कहें कि वह लुप्त भी होती जा रही है।उन्होंने अपनी रचनाओं में मिट्टी से जुड़े जीवन, ग्रामीण संस्कृति और मानवीय अनुभवों को उकेरा है।