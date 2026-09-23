Lucknow News: मंच पर उतरे विष्णु के दस अवतार

विज्ञापन



ऑस्कर योग साईं कृपा सेवा संस्थान के गणेश महोत्सव में पंकज तिवारी ने गणपति पूजन कर 20 बच्चों की निशुल्क शिक्षा और भोजन कराने का संकल्प लिया। शिवाजी मार्ग के राजा गणपति को लखनऊ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने रात्रि का भोग लगाया। इंदिरानगर के बी ब्लॉक स्थित दुर्गा माता मंदिर में श्री छत्रपति शिवाजी गणेशोत्सव मंडल की ओर से सुबह गणेश आरती हुई। शाम को पंडित गोपाल मिश्र के सानिध्य में सुंदरकांड का पाठ हुआ। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य आयोजक अमोल महानूर के साथ डीएस शुक्ला, सीबी सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ऑस्कर योग साईं कृपा सेवा संस्थान के गणेश महोत्सव में पंकज तिवारी ने गणपति पूजन कर 20 बच्चों की निशुल्क शिक्षा और भोजन कराने का संकल्प लिया। शिवाजी मार्ग के राजा गणपति को लखनऊ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने रात्रि का भोग लगाया। इंदिरानगर के बी ब्लॉक स्थित दुर्गा माता मंदिर में श्री छत्रपति शिवाजी गणेशोत्सव मंडल की ओर से सुबह गणेश आरती हुई। शाम को पंडित गोपाल मिश्र के सानिध्य में सुंदरकांड का पाठ हुआ। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य आयोजक अमोल महानूर के साथ डीएस शुक्ला, सीबी सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

विज्ञापन

लखनऊ। झूलेलाल वाटिका में मनौतियों के राजा गणेशोत्सव में मंगलवार को भगवान विष्णु के दस अवतारों पर नृत्य-नाटिका ने श्रद्धालुओं का ध्यान खींचा। इसके बाद अंधकासुर वध का प्रसंग मंच पर जीवंत हुआ। भगवान शिव ने काल भैरव का रूप धारण कर उसका वध किया। संजय शर्मा के निर्देशन में हुई प्रस्तुति को दर्शकों ने खूब सराहा। इससे पहले भजन गायक अशोक कुमार ने भजनों से पंडाल को भक्तिमय कर दिया। 23 सितंबर को पाशांकुश पूजन होगा। शहर के अन्य पंडालों में भी सुंदरकांड, भंडारे और सेवा संकल्प के साथ गणेशोत्सव मनाया गया।