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Video: मां के अंतिम संस्कार के बाद लखनऊ पहुंचे सीएम योगी, पीएम मोदी की अगवानी के लिए जाएंगे एयरपोर्ट

Akash Dwivedi

Updated Sat, 21 Nov 2026 05:03 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 05:03 PM IST







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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मां के अंतिम संस्कार के बाद लखनऊ पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। ... और पढ़ें

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