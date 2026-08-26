Video: लखनऊ विश्वविद्यालय के निवेदिता छात्रावास में अमर उजाला का ‘अपराजिता’ कार्यक्रम

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अमर उजाला की ओर से आयोजित ‘अपराजिता’ कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय के निवेदिता छात्रावास में किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को स्वास्थ्य, सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े विषयों पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम में केजीएमयू के क्वीन मेरी अस्पताल के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की एडिशनल प्रोफेसर डॉ. मोना असनानी ने छात्राओं से संवाद किया और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी साझा की।

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