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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Free bus travel on Raksha Bandhan brings convenience to women; over 9 lakh traveled on the very first day.

यूपी: रक्षाबंधन पर फ्री बस यात्रा से महिलाओं को मिली सहूलियत, पहले दिन ही 9 लाख से ज्यादा ने किया सफर

Fri, 28 Aug 2026 07:36 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Fri, 28 Aug 2026 07:36 PM IST
सार

रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश सरकार की निशुल्क बस यात्रा योजना का पहले दिन नौ लाख से अधिक यात्रियों ने लाभ उठाया। महिलाओं और उनके सहयात्रियों को मुफ्त यात्रा सुविधा मिली। मुरादाबाद में सबसे ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। अतिरिक्त बसों और निगरानी व्यवस्था से यात्रियों को सुरक्षित व सुगम यात्रा उपलब्ध कराई गई।

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UP: Free bus travel on Raksha Bandhan brings convenience to women; over 9 lakh traveled on the very first day.
सीएम योगी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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रक्षाबंधन पर्व पर योगी सरकार की ओर से महिलाओं और बहनों को दी गई निशुल्क बस यात्रा की सुविधा का पहले दिन बड़ी संख्या में यात्रियों ने लाभ उठाया। 27 अगस्त से शुरू हुई निशुल्क बस यात्रा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में 6.03 लाख से अधिक महिलाओं ने सफर किया।

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वहीं, महिलाओं के साथ सफर करने वाले 3.22 लाख से अधिक सहयात्रियों को भी निशुल्क यात्रा का लाभ मिला। इस तरह पहले दिन कुल 9.26 लाख से अधिक यात्रियों ने बिना किराया दिए सफर किया। परिवहन निगम के मुताबिक इस निशुल्क यात्रा की कुल कीमत 9.06 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है।
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यूपीएसआरटीसी प्रधान प्रबंधक (संचालन) अनिल कुमार ने कहा कि रक्षाबंधन पर महिलाओं को किसी तरह की परेशानी न हो और उन्हें सुगम व सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए परिवहन निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं।
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सरकार और विभाग प्रमुख की तरफ से मिले निर्देशों के क्रम में यात्रियों की बढ़ी संख्या को देखते हुए जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बसों को भी सड़कों पर उतारा गया है। बसों के संचालन, यात्रियों की सुविधा और व्यवस्था पर निगम की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है।

रक्षाबंधन पर बस में सवार हुए ओपी राजभर
रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक अलग अंदाज में नजर आए। महिलाओं के लिए शुरू की गई निःशुल्क बस यात्रा योजना का जायजा लेने के लिए राजभर खुद बस में सवार हुए और आम यात्रियों के बीच सफर किया। उन्होंने अंबेडकरनगर से अतरौलिया तक बस से यात्रा की। इस दौरान उन्होंने महिला यात्रियों से बातचीत कर सरकार की मुफ्त बस यात्रा योजना की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की।

इन पांच क्षेत्रों में अब तक सबसे ज्यादा निशुल्क सेवा का लाभ लिया
पहले दिन महिलाओं और उनके साथ सफर करने वाले सहयात्रियों की कुल संख्या के लिहाज से मुरादाबाद क्षेत्र सबसे आगे रहा, जहां 62,586 महिलाओं और 32,203 सहयात्रियों समेत कुल 94,789 यात्रियों ने निशुल्क यात्रा की। इसके बाद हरदोई में 82,920, गोरखपुर में 68,152, लखनऊ में 64,590 और बरेली में 58,309 यात्रियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। इन पांच क्षेत्रों में ही कुल करीब 3.69 लाख यात्रियों ने निशुल्क सफर किया।

यात्रियों ने की सरकार के कदम की सराहना
रक्षाबंधन पर निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलने से महिलाओं के साथ उनके सहयात्रियों में भी खुशी का माहौल रहा। यात्रियों का कहना है कि त्योहार पर बड़ी संख्या में लोगों को अपने घर जाने की जरूरत होती है। ऐसे में निशुल्क बस यात्रा से परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम हुआ है। महिलाओं के साथ सहयात्री भी योगी सरकार की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। साथ ही अतिरिक्त बसों के संचालन से भीड़ के बीच घर पहुंचने में सुविधा मिलने की बात यात्रियों ने कही।

परिवहन निगम कर रहा निरीक्षण
निशुल्क यात्रा का लाभ पात्र यात्रियों तक पहुंचे और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए परिवहन निगम की टीमें विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण भी करेंगी। इससे बसों में निशुल्क यात्रा की व्यवस्था की निगरानी के साथ यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया जाएगा।
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