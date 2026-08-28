{"_id":"6a9194f8e6da6a627e08b89e","slug":"video-video-saema-yaga-bl-samaratafana-ka-upayaga-kama-kara-yapa-ab-bmanpr-rajaya-naha-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: सीएम योगी बोले- स्मार्टफोन का उपयोग कम करें, यूपी अब बीमारू राज्य नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रक्षाबंधन के पावन पर्व पर लखनऊ में आयोजित स्नेहबंधन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से स्मार्टफोन का उपयोग सीमित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मोबाइल और स्मार्टफोन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, “स्मार्टफोन का उपयोग हम कम कर दें। मुझ जैसा व्यक्ति भी मुश्किल से आधा घंटा ही स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है और वह भी तब, जब कोई शासन से संबंधित जरूरी कार्य हो।” प्रदेश के विकास का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं रहा है। आज यूपी देश की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों, बेहतर कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों के कारण प्रदेश की पहचान तेजी से बदली है। रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सामाजिक मूल्यों, पारिवारिक रिश्तों और तकनीक के संतुलित उपयोग पर भी जोर दिया।

... और पढ़ें