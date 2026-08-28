फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Minister OP Rajbhar boarded a bus on Raksha Bandhan, sought feedback from women regarding the free travel

यूपी: रक्षाबंधन पर बस में सवार हुए ओपी मंत्री राजभर, महिलाओं से लिया मुफ्त सफर का फीडबैक; पूछा हालचाल

Fri, 28 Aug 2026 07:09 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Fri, 28 Aug 2026 07:09 PM IST
सार

रक्षाबंधन पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अंबेडकरनगर से अतरौलिया तक बस में सफर कर महिलाओं से मुफ्त यात्रा सुविधा का फीडबैक लिया। उन्होंने यात्रियों की समस्याएं और सुझाव सुने। राजभर ने टिकट भी खरीदा और कुछ समय खड़े होकर यात्रा की। सरकार ने महिलाओं के लिए निशुल्क बस यात्रा सुविधा दी है।

विज्ञापन
UP: Minister OP Rajbhar boarded a bus on Raksha Bandhan, sought feedback from women regarding the free travel
मंत्री ओपी राजभर पहुंचे बस में। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अलग अंदाज में नजर आए। महिलाओं के लिए शुरू की गई निःशुल्क बस यात्रा सुविधा का जायजा लेने के लिए वह खुद बस में सवार हुए और आम यात्रियों के बीच सफर किया। राजभर ने अंबेडकरनगर से अतरौलिया तक बस यात्रा की।

विज्ञापन


यात्रा के दौरान उन्होंने महिला यात्रियों से सीधे बातचीत कर मुफ्त बस यात्रा योजना की जमीनी हकीकत जानी। राजभर ने महिलाओं से पूछा कि उन्हें इस सुविधा का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं हो रही है। साथ ही बसों में उपलब्ध सुविधाओं और यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं को लेकर भी फीडबैक लिया।

विज्ञापन

 

अपने अनुभव और सुझाव भी उनके साथ साझा किए

राजभर ने यह भी जानने की कोशिश की कि रक्षाबंधन के मौके पर मुफ्त यात्रा की सुविधा से महिलाओं को मायके और भाइयों के घर पहुंचने में कितनी मदद मिल रही है। महिला यात्रियों ने यात्रा से जुड़े अपने अनुभव और सुझाव भी उनके साथ साझा किए।

खास बात यह रही कि मंत्री ने बस में टिकट भी खरीदा और कुछ समय तक खड़े होकर यात्रा करते नजर आए। इस दौरान उनकी तस्वीरें और वीडियो भी चर्चा में रहे। उनका उद्देश्य सरकारी सुविधा का जमीनी स्तर पर आकलन करना और यह सुनिश्चित करना था कि योजना का लाभ यात्रियों तक सही तरीके से पहुंच रहा है।

गौरतलब है कि रक्षाबंधन पर योगी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई थी। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने का भी निर्णय लिया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed