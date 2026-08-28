यूपी: रक्षाबंधन पर बस में सवार हुए ओपी मंत्री राजभर, महिलाओं से लिया मुफ्त सफर का फीडबैक; पूछा हालचाल

अपने अनुभव और सुझाव भी उनके साथ साझा किए

राजभर ने यह भी जानने की कोशिश की कि रक्षाबंधन के मौके पर मुफ्त यात्रा की सुविधा से महिलाओं को मायके और भाइयों के घर पहुंचने में कितनी मदद मिल रही है। महिला यात्रियों ने यात्रा से जुड़े अपने अनुभव और सुझाव भी उनके साथ साझा किए।



खास बात यह रही कि मंत्री ने बस में टिकट भी खरीदा और कुछ समय तक खड़े होकर यात्रा करते नजर आए। इस दौरान उनकी तस्वीरें और वीडियो भी चर्चा में रहे। उनका उद्देश्य सरकारी सुविधा का जमीनी स्तर पर आकलन करना और यह सुनिश्चित करना था कि योजना का लाभ यात्रियों तक सही तरीके से पहुंच रहा है।



गौरतलब है कि रक्षाबंधन पर योगी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई थी। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने का भी निर्णय लिया गया है।