Video: सदर कैंट में 139वां अखिल भारतीय मस्त पहलवान गुरुजी श्री रामचंद्र स्मारक इनामी दंगल

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सदर कैंट स्थित हरिचंद इंटर कॉलेज के खेल मैदान में 139वां अखिल भारतीय मस्त पहलवान गुरुजी श्री रामचंद्र स्मारक इनामी दंगल आयोजित किया गया। दंगल में विभिन्न स्थानों से आए पहलवानों ने अपने दमखम का प्रदर्शन किया। कुश्ती मुकाबलों को देखने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और दर्शक मैदान में मौजूद रहे। आयोजन के दौरान पारंपरिक कुश्ती के प्रति लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला।

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