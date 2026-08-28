यूपी: राजधानी में आरपीएफ टीम पर नशेड़ियों ने किया हमला, सिपाही का सिर फटा; शराब पीने से रोका था
लखनऊ के सिटी स्टेशन के पास शराब पीने से रोकने पर नशे में धुत युवकों ने आरपीएफ टीम पर हमला कर दिया। आरोपियों ने साथियों को बुलाकर मारपीट और पथराव किया, जिसमें एक सिपाही का सिर फट गया। आरपीएफ ने आठ से दस अज्ञात युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
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सिटी स्टेशन के पास 27 अगस्त की रात तीन युवक रेलवे लाइन के पास बने एक खंडहर में शराब पी रहे थे। ड्यूटी पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों ने जब उन्हें शराब पीने से मना किया तो युवकों ने आरपीएफ के दरोगा और सिपाहियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने फोन कर अपने साथियों को भी बुला लिया।
आरोपियों ने आरपीएफ टीम पर पथराव कर दिया। पथराव में एक सिपाही घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से भाग गए। आरपीएफ में तैनात सहायक उप निरीक्षक ने आठ से 10 अज्ञात युवकों के खिलाफ वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।
गोरखपुर के बड़हलगंज के तिहामुहम्मदपुर गांव निवासी नित्यानंद आरपीएफ में सहायक उप निरीक्षक हैं। मौजूदा समय में वह सिटी स्टेशन रेलवे सुरक्षा बल चौकी पर तैनात हैं। चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए गठित टास्क टीम में वह और सिपाही अभय शंकर, धीरेंद्र कुमार, गंगा सागर और नीरज कुमार 27 अगस्त की रात करीब 11 बजे गश्त कर रहे थे।
इस बीच जनता नगरी कॉलोनी, शिक्षा निदेशालय सर्वेंट कॉलोनी के बगल में बने खंडहर के पास तीन युवक शराब पीते नजर आए। आरपीएफ के जवानों ने जब उन्हें टोका तो आरोपी युवक भड़क उठे और शोर मचाने लगे। उनका शोर सुनकर उनके कई साथी भी वहां पहुंच गए और आरपीएफ टीम के साथ हाथापाई और मारपीट शुरू कर दी।
पथराव के दौरान सिपाही का सिर फटा
रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर पथराव कर दिया। पथराव में सिपाही धीरेंद्र कुमार का सिर फट गया। आरपीएफ की टीम किसी तरह वहां से जान बचाकर भागी। इस बीच आरोपी भी वहां से भाग गए। घायल सिपाही धीरेंद्र कुमार का प्राथमिक उपचार कराया गया।
इस मामले में 28 अगस्त को दरोगा नित्यानंद ने वजीरगंज थाने में आठ से 10 अज्ञात युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तहरीर में दरोगा ने इस बात का भी जिक्र किया है कि शराब पी रहे युवकों के पास बाइक नंबर यूपी 32 सीएम 7670 मौजूद थी। इंस्पेक्टर वजीरगंज राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि बाइक नंबर की मदद से आरोपियों के बारे में पता लगाया जा रहा है।