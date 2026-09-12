Video: लखनऊ में आयुर्वेद में बीआईएस मानकों और ई-औषधि पोर्टल पर हुआ मंथन

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गोमतीनगर के विभूतिखंड स्थित आईआईए भवन में ‘रेगुलेटरी सुधार, ई-औषधि पोर्टल पर प्रशिक्षण एवं आयुर्वेद पर बीआईएस मानक’ विषय पर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सहायक ड्रग कंट्रोलर-सह-लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आयुर्वेद), दिल्ली डॉ. विजय गर्ग ने किया। इस दौरान निदेशालय आयुर्वेद सेवाएं, उत्तर प्रदेश के ड्रग इंस्पेक्टर डॉ. सुदीप वर्मा और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कॉन्क्लेव में आयुर्वेदिक औषधियों से जुड़े नियामकीय सुधार, ई-औषधि पोर्टल के उपयोग और आयुर्वेद उत्पादों के लिए बीआईएस मानकों पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने क्षेत्र से जुड़े लोगों को मानकों और प्रक्रियाओं की जानकारी दी।

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