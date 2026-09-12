सिपाही की मौत: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई मौत की वजह, अब पत्नी से रात को हुई फोन कॉल्स पर टिकी जांच

यूपी के अंबेडकरनगर में पुलिस लाइन में तैनात मऊ निवासी सिपाही संदीप कुमार की मौत के मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ पारिवारिक कलह की आशंका को बल मिला है। पुलिस के अनुसार घटना से पहले रात में संदीप की अपनी पत्नी रंजनी से दो बार फोन पर बातचीत हुई थी। इनमें एक कॉल काफी देर तक चली, जबकि दूसरी बातचीत महज 11 सेकंड की थी।

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वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हैंगिंग आया है। अब पुलिस परिवार के लोगों से पूछताछ कर घटना के पीछे की परिस्थितियों को समझने में जुटी है। बताते चलें कि संदीप कुमार (30) का शव शुक्रवार सुबह राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के पास स्थित किराये के कमरे में मिला था। वह पुलिस लाइन में मेस मुंशी के पद पर तैनात थे।शुक्रवार सुबह जब वह ड्यूटी पर नहीं पहुंचे तो मेस के कर्मचारियों ने उन्हें फोन किया। फोन रिसीव नहीं होने पर साथी कर्मचारी उनके कमरे पर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से देखने पर संदीप का शव कमरे में लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला गया था।एएसपी पूर्वी डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया कि परिवार के लोगों से पूछताछ के बाद ही आत्महत्या की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।