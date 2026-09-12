अयोध्या: अचानक सीएचसी पहुंचे विधायक, तीन डॉक्टर मिले नदारद; गंदगी देख भड़के, गांव-गांव कैंप लगाने के निर्देश

अयोध्या के रुदौली से विधायक रामचंद्र यादव ने शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मवई का औचक निरीक्षण किया। वायरल फीवर के बढ़ते मामलों के बीच हुए इस निरीक्षण में तीन डॉक्टर अनुपस्थित मिले। अस्पताल परिसर में गंदगी देखकर विधायक ने गहरी नाराजगी जताई।

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अधीक्षक ने दी अनुपस्थिति की जानकारी

निरीक्षण के दौरान अस्पताल में बुखार से पीड़ित बच्चों और बुजुर्गों की संख्या अधिक थी। विधायक ने मरीजों से उनके स्वास्थ्य और इलाज के बारे में जानकारी ली। उन्होंने ओपीडी, प्रसव कक्ष, पैथोलॉजी लैब और दवा वितरण केंद्र का भी जायजा लिया।इसके साथ ही साफ-सफाई व्यवस्था संतोषजनक न मिलने पर कर्मचारियों को नियमित सफाई के निर्देश दिए। विधायक ने सीएमओ से फोन पर बात करके गांव-गांव स्वास्थ्य शिविर लगाने को कहा। इन शिविरों में खून की जांच और आवश्यक दवाओं का वितरण कराने के निर्देश दिए।

सीएचसी अधीक्षक डॉ. संतोष कुमार सिंह ने बताया कि वह शनिवार को जिले में एक बैठक में शामिल होने गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि दो डॉक्टरों का करीब डेढ़ माह पहले स्थानांतरण हो चुका है। इन डॉक्टरों की जगह अभी तक किसी नए डॉक्टर की तैनाती नहीं हुई है। अस्पताल का अन्य स्टाफ मौजूद था और विधायक ने विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया।