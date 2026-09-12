{"_id":"6aa528b26829244bbf0c0283","slug":"video-video-javaita-sapa-aparanae-kamara-na-mahal-thana-bkhasha-ka-talb-oura-sarapara-thana-ka-kaya-oucaka-narakashhaka-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: ज्वाइंट सीपी अपर्णा कुमार ने महिला थाना बख्शी का तालाब और सैरपुर थाने का किया औचक निरीक्षक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ज्वाइंट सीपी क्राइम अपर्णा कुमार ने शनिवार को बख्शी का तालाब इलाके में महिला थाना बख्शी का तालाब और सैरपुर थाने का औचक निरीक्षक किया है। यहां पर निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों के आवास ,बैरक और थाना भवन के सभी कार्यालय देखे है। महिला थाने की आवश्यकताओं को लेकर उन्होंने बताया कि यहां पर महिला पुलिस स्टाफ की कमी को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इसके साथ महिला थाना को क्विक रिस्पांस के लिए पुलिस वाहन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। थाना भवन के अंदर आवश्यक फर्नीचर आदि की आवश्यकताओं को पूरा करवाया जाएगा। महिला थाना और महिला पुलिस की सशक्त भूमिका है।

... और पढ़ें