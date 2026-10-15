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VIDEO: लखनऊ के इस सरकारी इंटर कॉलेज को मिली देश की पहली रोबोटिक्स लैब, बच्चे बनाएंगे रोबोट, ड्रोन और ईवी

Thu, 15 Oct 2026 10:05 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
Ishwar Ashish Bhartiya Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Thu, 15 Oct 2026 10:05 PM IST
VIDEO: लखनऊ के इस सरकारी इंटर कॉलेज को मिली देश की पहली रोबोटिक्स लैब, बच्चे बनाएंगे रोबोट, ड्रोन और ईवी
(रविशंकर गुप्ता)। यूपी बोर्ड के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई करने वाले बच्चे अब ड्रोन, रोबोट और ईवी बनाने का हुनर भी सीखेंगे। इसके लिए राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज में साढ़े 14 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से टाटा ड्रीम लैब तैयार हो गई है। ये देश की पहली ऐसी लैब है जो सिर्फ लखनऊ के सरकारी विद्यालय में स्थापित की गई है। इस लैब में बच्चों की निशुल्क पढ़ाई होगी। यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), कोडिंग, रोबोटिक्स और थ्रीडी डिजाइन जैसी आधुनिक तकनीकों को सीखने व समझने के लिए जरूरी सभी मशीनें स्थापित कर दी गई हैं। बड़ी बात ये है कि शहर के 54 अन्य राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी इस हाईटेक लैब में प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। बच्चों को रोस्टर के हिसाब से क्लास का अवसर मिलेगा।
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