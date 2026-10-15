सिपाही भर्ती - 2025 : नाम और टाइटल से जाति तय न करें, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

आरक्षी भर्ती-2025 में ईडब्ल्यूएस श्रेणी में चयनित मनमोहन सिंह यदुवंशी को लेकर उठ रहे सवालों पर पुलिस भर्ती बोर्ड ने सफाई दी है। बोर्ड ने कहा है कि किसी की जाति का अंदाजा उसके नाम या टाइटल से नहीं लगाया जा सकता। अभ्यर्थी का चयन उसके प्रमाणपत्रों की जांच के आधार पर किया गया है। बोर्ड ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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