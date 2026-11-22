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बर्लिंगटन चौराहे पर रविवार को ट्रैफिक बूथ में अचानक आग लग गई। बूथ से आग की लपटें उठती देखकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से बूथ के अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। हालांकि, आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है।

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