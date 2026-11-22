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माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी सावित्री देवी के निधन पर लखनऊ के शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने शोक संवेदना व्यक्त की है। इराक से जारी अपने शोक संदेश में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिलने की कामना की।

सीएम योगी की माताजी के निधन पर शिया धर्मगुरु ने व्यक्त की संवेदना