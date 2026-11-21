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गोमतीनगर के राममनोहर लोहिया पार्क में सोन चिरैया संस्था की ओर से आयोजित लोक कला महोत्सव ‘देशज’ के दूसरे दिन दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करते मुख्य अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति जयप्रकाश सैनी और पद्मश्री मालिनी अवस्थी। इस दौरान मालिनी अवस्थी ने दूसरे दिन के कार्यक्रमों की रूपरेखा बताई और कलाकारों का परिचय कराया।

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