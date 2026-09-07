Video: कायस्थ महासभा की बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा

{"_id":"6a9e6a29f80f0758ed0fd767","slug":"video-saharanpur-mosque-row-former-minister-shayan-masood-detained-after-reaching-circuit-house-calls-police-action-dictatorship-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"मस्जिद प्रकरण: पूर्व मंत्री शायान मसूद भी हिरासत में, बाइक से सर्किट हाउस पहुंचे थे; बोले- शांतिपूर्ण तरीके से बात रखने आए थे, यह पुलिस की तानाशाही","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}