यूपी: पुष्पक एक्सप्रेस समेत मुंबई जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग से राहत, लखनऊ से चली स्पेशल ट्रेन; जानिए अपडेट

पुष्पक एक्सप्रेस सहित मुंबई जाने वाली ट्रेनों के वेटिंग के यात्रियों को स्पेशल ट्रेन से राहत मिली। सोमवार को लखनऊ जंक्शन से मुंबई के लिए एक फेरे में स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिसका लाभ यात्रियों ने उठाया। रेलवे प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए सोमवार को लखनऊ जंक्शन से मुंबई के लिए सिंगल टि्रप में स्पेशल ट्रेन चलाई गई। पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि गाड़ी संख्या 02533 लखनऊ जं.-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्पेशल ट्रेन सात सितंबर को लखनऊ जंक्शन से शाम 5:10 बजे रवाना हुई।

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