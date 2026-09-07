यूपी: लोहिया संस्थान में रोबोट से किडनी ट्रांसप्लांट, युवती को मिली नई जिंदगी; छोटे चीरे से हुआ जटिल ऑपरेशन

किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रही 18 साल की युवती के लिए आधुनिक चिकित्सा उम्मीद की नई किरण बनी है। डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। युवती एंड-स्टेज किडनी की बीमारी से पीड़ित थी और डायलिसिस पर थी। जांच में उन्हें रोबोटिक सर्जरी के लिए उपयुक्त पाया गया। इस तकनीक में पेट को बड़ा चीरा लगाकर खोलने के बजाय छोटे चीरे किए जाते हैं।

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