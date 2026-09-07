अयोध्या: 15 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे सीएम योगी, करोड़ों की योजनाओं की देंगे सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अयोध्या में करीब 15 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का सम्मान करेंगे। राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रदेश के सभी जिलों में होगा। अयोध्या मंडल की 12 से 15 हजार कार्यकर्ताएं इस कार्यक्रम में शामिल होंगी।

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सीएम अयोध्या में करीब तीन घंटे रहेंगे। वे दोपहर 2:50 बजे जीआईसी मैदान पहुंचेंगे, यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शाम 4:00 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर रहने के बाद वे हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे।शाम करीब 5:00 बजे वे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम करीब पांच बजे हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के लिए है। इसमें विभागीय मंत्री और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। राशन वितरण का कार्य देख रही स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी भाग लेंगी।मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम में मार्ग परिवर्तन लागू रहेगा। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए हैं। अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। यह समारोह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्पण और सेवा को सम्मान देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।