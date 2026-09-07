यूपी: बिजली वितरण हानि घटी, पांच साल में 20.63 से 13.04 फीसदी पर आई; हाई लॉस फीडरों में भी 21 फीसदी सुधार

प्रदेश में वर्ष 2020-21 में 20.63 प्रतिशत रही वितरण हानि वर्ष 2025-26 में घटकर 13.04 प्रतिशत रह गई। हाई लॉस फीडरों में 21 प्रतिशत तक घाटा कम हुआ है। प्रदेश में बिजली सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि फीडरों को छोड़कर प्रदेश में फीडरों की संख्या 18,351 से बढ़कर 21,463 हो गई है। इनमें लाभकारी फीडरों की संख्या 5,772 से बढ़कर 8,104 पहुंच गई।

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