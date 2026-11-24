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Video: जनजातीय उत्सव में कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बांधा समां

Akash Dwivedi

Updated Tue, 24 Nov 2026 07:05 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 07:05 PM IST







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गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव में कलाकारों ने पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के जरिए जनजातीय संस्कृति और परंपराओं की झलक दिखाई। ... और पढ़ें

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