रूस के सहयोग से भारत में 120 अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए लातूर (महाराष्ट्र) में प्रोडक्शन यूनिट स्थापित की जाएगी। प्रत्येक ट्रेन के निर्माण पर करीब 120 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस तरह 120 ट्रेनों के निर्माण पर 14,400 करोड़ रुपये की लागत आएगी। वहीं, इनके मेंटेनेंस पर करीब 20 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ट्रेनों के रखरखाव के लिए झांसी में मेंटेनेंस यूनिट बनाई जाएगी।

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