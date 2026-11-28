दवाओं और सर्जिकल उपकरणों की खरीद-बिक्री की मूल्य सूची सार्वजनिक न करने पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने शुक्रवार को नौ निजी अस्पतालों की फार्मेसियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। इनमें जावित्री, टेंडर पाम, शांति राज, ग्लोब मेडिकेयर और शेखर हॉस्पिटल समेत अन्य अस्पताल शामिल हैं।

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मेदांता, मैक्स समेत चार अस्पतालों ने दिखाई कीमतें

एफएसडीए आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने एक अक्तूबर को अस्पतालों की फार्मेसियों में दवाओं की कीमत और अन्य जरूरी जानकारियां सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। औषधि निरीक्षकों की जांच में 13 अस्पतालों की फार्मेसियों में इसका पालन नहीं मिला। विभाग ने इन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके बावजूद नौ फार्मेसियों में नियमों का पालन नहीं किया तो उनके लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।

वहीं, विभाग की चेतावनी के बाद चार बड़े अस्पतालों ने अपनी वेबसाइट और क्यूआर कोड पर मूल्य सूची उपलब्ध करा दी है। इनमें मेदांता की आईपी फार्मेसी, मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, अपोलोमेडिक्स इंटरनेशनल लाइफसाइंसेज और रीजेंसी हॉस्पिटल शामिल हैं। अब मरीज और तीमारदार क्यूआर कोड स्कैन कर इन अस्पतालों में दवाओं की कीमत देख सकेंगे।

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