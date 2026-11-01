{"_id":"6ae700e1869f0eaaf60aaa67","slug":"video-video-harathavara-sa-bnarasa-taka-nakal-sata-ravathasa-sanatana-sathasha-yatara-lkhanauu-pahacana-para-haaa-savagata-2026-11-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: हरिद्वार से बनारस तक निकली संत रविदास सनातन संदेश यात्रा, लखनऊ पहुंचने पर हुआ स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संत रविदास के विचारों और उपदेशों को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली गई संत रविदास सनातन संदेश यात्रा रविवार को लखनऊ पहुंची। हजरतगंज चौराहे से विश्वमहापीठ पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई। इस दौरान संत संदीप खत्री, रविदासाचार्य पीठाधीश्वर ने लोगों से संत रविदास के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने और उनके संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की अपील की।

... और पढ़ें