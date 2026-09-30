यूपी: प्रदेश में कम होने जा रही हैं विदेशी शराब की कीमतें, अलग-अलग ब्रांडों के दामों में होगी कमी; जानिए वजह

केंद्र सरकार द्वारा अन्य देशों के साथ कारोबार के लिए मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) का असर शराब के दामों पर पड़ने वाला है। प्रदेश में आने वाली विदेशी शराब की कीमतों में जल्द कमी होगी। इसकी वजह एफटीए की वजह से कस्टम ड्यूटी कम होना है। फिलहाल दामों में 15 से 25 फीसद की कमी होने की संभावना जताई जा रही है। विदेशी शराब के शौकीनों को इस राहत का फायदा मिलेगा।

विज्ञापन